Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) sınavına girecek olan adaylar, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana merkezli sınav hakkında çeşitli konuları araştırmaya başladılar. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) adresleri | e- YDS sınavına getirilmesi yasak şeyler nedir 2021? Haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik.

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (E- YDS2021/14 İNGİLİZCE) ADRESLERİ

e-Sınav Binalarına ulaşmak için ÖSYM Mobil uygulamasındaki sınava giriş bilgileri sekmesinden harita fonksiyonunu kullanarak ya da aşağıdaki karekodları akıllı telefonunuzun kamerasıyla okutarak yönlendirme bilgileri edinilebilmektedir. ÖSYM Mobil uygulaması Google Playstore ve Apple Appstore’dan indirilebilir.

Ankara e-Sınav Merkezi: Özal Bulvarı Çubuk Yolu 1.km 06670 Akyurt ANKARA

İstanbul e-Sınav Merkezi: Emniyetevler Mah. Eskibüyükdere Cad. No:3/1 4.Levent Kağıthane İSTANBUL

İzmir e-Sınav Merkezi: Alsancak Mahallesi 1480.Sk. No:12, Konak İZMİR

Adana e-Sınav Merkezi: Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi Sarıçam ADANA

E- YDS SINAVINA GETİRİLMESİ YASAK ŞEYLER NEDİR 2021?

Adayların sınav binalarına;

▪ Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

▪ Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

▪ Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, ▪ Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

▪ Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

▪ Kutu/şişe içerisinde ilaçla girmeleri yasaktır. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzeri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranır, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmaz. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmez. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınavın yapılacağı hafta içerisinde edinebilirler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.