Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) sınavına girecek olan adaylar, "Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS2021/14 İngilizce) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?" soru başlıklarına yanıt aramaya başladı. Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana merkezli sınavlara yönelik merak edilen konular haberimizde...

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (E- YDS2021/14 İNGİLİZCE) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Sınavların sonuçları 11 Aralık 2021 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.

Sınav sonrası adaylara sonuç belgesi gönderilmemektedir. Sınava giren adaylar, T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar), yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.