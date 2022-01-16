Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri Maaşları

Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5500_TL'dir. En düşük Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3256.02

Meslek Adı :

Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tıp Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekim denetiminde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektroansefalografi (EEG) çekmek,

b) Basit sinir aleti çalışmaları (EMG çekimi) yapmak,

c) Polisomnografi cihazlarını kullanmak,

d) Beyin sapı uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapmak,

e) Görsel uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapmak,

f) Hasta kayıtlarını tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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