Elektroteknik ne demek, TDK'ya göre Elektroteknik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektroteknik ne demek? Elektroteknik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektroteknik kelimesi. Peki elektroteknik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektroteknik nedir, elektroteknik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ELEKTROTEKNİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektroteknik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Elektroteknik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elektroteknik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektrik tekniğine ait, elektrik tekniği ile ilgili

