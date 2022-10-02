Elektrotip Klişeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrotip Klişeci görev tanımı nedir, Elektrotip Klişeci ne iş yapar, Elektrotip Klişeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrotip Klişeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrotip Klişeci Tanımı;

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Elektrotip Klişeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrotip Klişeci Maaşları

Elektrotip Klişeci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrotip Klişeci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrotip Klişeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.09

Meslek Adı :

Elektrotip Klişeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dizgi kalıplarından galvanoplasti usulüyle baskı klişeleri yapılmasında gerekli işlerin tamamını veya bir kısmını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrotip Klişeci İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dizgi kalıplarını hidrolik bir presin yatağına yerleştirmek,

b) Kalıbın üzerine, yüzeyi balmumlu bir metal veya plastik yahut kurşun levha koyup bunu presleyerek döküm kalıbı yapmak,

c) Kalıbı presten çıkarıp kenarlarını düzeltmek,

d) Kalıbı iletken bir madde ile kaplamak,

e) Kalıbı elektrolitik bir banyoya sokarak üzerinde istenilen kalınlıkta bir kabuk teşekkül etmesini beklemek,

f) Sıcak su ile yıkayıp kabuğu ve kalıbı birbirinden ayırmak,

g) Kabuk üzerine sırt teşkil etmesi için erimiş metal dökerek bunun soğumasını bekleyip klişeyi yapmak,

h) Klişenin kenarlarını gereğine göre tıraşlayıp, düzeltmek, perdahlar ve klişeyi bükmek,

i) Bu klişeyle bir prova baskısı yapıp gerekirse klişeyi yenilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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