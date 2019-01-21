Eleq ipucu cevabı nedir? 21 Ocak Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 21 Ocak Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (21 Ocak) Eleq ipucu sorusu "Merhabalar ve iyi haftalar eleqseverler! Biraz edebiyat biraz müzik bilginizi zorlayacağız bugün. 1932'de Kahramanmaraş'ta doğan, halk müziğine ve şiirine kazandırdığı "Mihriban" şiirinin yazarı kimdir?" olarak belirlendi. İşte 21 Ocak Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

21 OCAK ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Soru: "Mihriban şiirini kim yazmıştır?"

Cevap: ABDURRAHİM KARAKOÇ

21 OCAK ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Tüm Eleqseverlere müjde! Sömestir tatili boyunca Eleq herkese joker kodu dağıtıyor. Eleq, tüm yarışmacılarına her gün 1 joker kodu dağıtacağı müjdesini şu şekilde verdi:

"Sevgili eleqseverler, taleplerinizi duyuyoruz ve yarıyıl tatili bitene kadar hesaplarınıza her gün bir joker tanımlıyoruz! Unutmayın, her akşam saat 20.00'da yayındayız."

ELEQ İPUCU SORUSU: ABDURRAHİM KARAKOÇ KİMDİR?

Abdurrahim Karakoç 7 Nisan 1932 tarihinde Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi.

Dedesi, babası ve kardeşleri şair olan Abdurrahim Karakoç, ailesi sebebiyle henüz küçük yaşlarda şiirle tanıştı.

Gençlik döneminde, yazdığı ilk şiirler iki kitap basılabilecek kadar çok olan Karakoç, bunları beğenmediği için ateşe verdi.

1958 senesinden sonra yazdığı şiirleri, 1964 senesinde 'Hasan'a Mektuplar' ismi ile yayınladı.

1958 senesinde ikamet ettiği beldenin belediyesinde mesul muhasibi olarak memuriyet hayatına başlayan Karakoç, 1981 senesinde memurluktan emekli oldu.

1985 senesinde gazeteciliğe başlayan Abdurrahim Karakoç, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluş çalışmalarına da destek vermiştir. Bir röportajda siyasi faaliyetleri üzerine sorulan soruya Karakoç şu cevabı verdi:

"Allah rızası için girmiştim, Allah rızası için ayrıldım."

Mücadele bilinciyle yazdığı şiirlerinin çokluğu hayat şartlarından kaynaklanmaktadır; 27 Mayıs Darbesi, zinde güçler, ülke problemleri ve haksızlıklar, hiciv şiirlerini besledi.

30'a yakın mahkemeye verildi, hepsinden beraat etti. Avukat tutmadı, hep kendi kendini savundu.

2012 senesinde ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan şair Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Ankara Keçiören'deki Bağlum Semt Kabristanı'nda medfundur.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.