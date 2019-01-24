Eleq ipucu cevabı nedir? 24 Ocak Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 24 Ocak Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (24 Ocak) Eleq ipucu sorusu "Eserlerini saymakla bitiremeyeceğimiz, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir?" olarak belirlendi. İşte 24 Ocak Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

24 OCAK ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Soru: İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir?

Cevap: ALEXANDRE VALLAURY

24 OCAK ELEQ JOKER KODU NEDİR?

Tüm Eleqseverlere müjde! Sömestir tatili boyunca Eleq herkese joker kodu dağıtıyor. Eleq, tüm yarışmacılarına her gün 1 joker kodu dağıtacağı müjdesini şu şekilde verdi:

"Sevgili eleqseverler, taleplerinizi duyuyoruz ve yarıyıl tatili bitene kadar hesaplarınıza her gün bir joker tanımlıyoruz! Unutmayın, her akşam saat 20.00'da yayındayız."

ELEQ İPUCU SORUSU: İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pera Palas gibi yapıların mimarı kimdir?

Alexandre Vallaury; 2 Nisan 1850 yılı İstanbul’da doğumlu. Orta öğretimini Saint Joseph Koleji’nde yaptı. Eğitimi için Paris'e gitti ve orada Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim aldı.

Paris'ten döndükten sonra 2 Mart 1883'ten 10 Ağustos 1908'e kadar, "Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi" nde(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) mimarlık öğretmeni olarak ders verdi.

Yapılan ilk müze binasının işleri Osman Hamdi Bey Vallaury'a verdi. 1896 yılında Legion d'Honneur madalyasıyla onurlandırıldı.

Büyükada Rum Yetimhanesi ve müzede sergilenen İskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdinden esinlenerek yaptığı İstanbul Arkeoloji Müzesi ana binasıdır. Diğer eserleri arasında, İstinye'deki Afif Paşa Yalısı, Baltalimanı'nda Zeki Paşa Yalısı, Bağlarbaşı'ndaki Mecid Efendi Köşkü, Galata'daki Osmanlı Bankası, Haydarpaşa'daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası (bir dönem Haydarpaşa Lisesi, günümüzde Marmara Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakültesi binası), Cağaloğlu'nda Düyun-u Umumiye binası (İstanbul Erkek Lisesi, günümüzde İstanbul lisesi), Beyoğlu'nda Pera Palas Oteli ve Emek Sineması (Cercle d'orient).

Alexandre Vallaury projeleri:

1.Hezaren Han

2.Ömer Abed Hanı

3.Demirbank Binası

4.Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü Binası

Demirbank binası..

Karaköy’de, Bankalar Caddesi (Voyvoda Caddesi)’nde, Kamondo Merpenleri’nin yanında yer alan ve 1959 yılından beri Demirbank’ın sahip olduğu, dolayısıyla da Demirbank olarak bilinen yapının üzerinde kesin inşa tarihi ve mimarı konusunda herhangi bir bilgi veya belge mevcut değildir.

Plan özellikleri: 1999 yılında geçirdiği restorasyonla iç tasarımı tamamen değişen ve özgün tasarımından hiçbir özellik kalmayan, eğimli bir arsa üzerine inşa edilmiş yapı, mevcut araziye uygunluk açısından yuvarlatılmış köşesiyle dikkat çekmektedir. Dikdörtgen tasarımlı yapı, zeminle birlikte dört kat olarak inşa edilmiştir.

Cephe özellikleri: Neoklasik üslup özellikleri içeren cephelere sahip yapının en dikkat çekici cephesi, Voyvoda Caddesi (Bankalar Caddesi)’ne bakan ve üzerinde mermer bir zemin üzerine yapının orijinal adı olan “Société Ottomane de Change et de Valeurs” (şirket-i Osmaniye-i Kambiyo) yazılı kitabenin bulunduğu güney cephesidir.

Pencere özellikleri: Birinci katta, ortadaki üçlü sistemde düzenlenmiş, dikdörtgen formlu pencereleri korint başlıklı plasterler kuşatır. Üçlü pencere grubunun sağ ve solunda iç-içe silmelerden oluşan çerçevelerle kuşatılmış dikdörtgen formlu birer pencere yer alır.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.