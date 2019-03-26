Eleq ipucu cevabı nedir? 26 Mart Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 26 Mart Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (26 Mart) Eleq ipucu sorusu: Herkese merhaba eleqseverler. Bugün size Osmanlı dönemlerinden bu yana üretilen ve sanat eseri olarak nitelendirilen çeşmibülbülle ilgili bir sorumuz var. Sarmal süsler ve çiçek motifleri ile bezenerek yapılan bu ürünler, hangi el sanatının bir örneğidir biliyor musunuz?

26 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Herkese merhaba eleqseverler. Bugün size Osmanlı dönemlerinden bu yana üretilen ve sanat eseri olarak nitelendirilen çeşmibülbülle ilgili bir sorumuz var. Sarmal süsler ve çiçek motifleri ile bezenerek yapılan bu ürünler, hangi el sanatının bir örneğidir biliyor musunuz?

Eleq ipucu cevabı 26 Mart: CAM İŞLEME

25 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

İyi haftalar eleqseverler. Türk kadın sporculara ilham veren Nesrin Olgun Arslan, 1979'da hangi denizi 15 saat 47 dakikada yüzerek geçmiştir, biliyor musunuz?

Eleq ipucu cevabı 25 Mart : MANŞ DENİZİ

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.