Eleşkirt’te okullar tatil edildi

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Eleşkirt ilçemizde 9 Ocak Çarşamba günü ilçe merkezi ve bütün okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli ve hamile kamu personeli de Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA