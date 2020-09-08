Eleştiri oklarının hedefi olmuştu! Buket Aydın'dan açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçim sürecinde Buket Aydın'ın programına konuk olmuştu. Buket Aydın, programdaki kahkahası nedeniyle o dönem sıkça eleştirilmişti.

Okan Bayülgen'in programına konuk olan Buket Aydın, ünlü ismin 'Neden gülüyordunuz?' sorusunu yanıtladı.

Buket Aydın, Okan Bayülgen'in sorusunu "Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili..." yanıtı verdi. Bu sözlerin üzerine araya giren Bayülgen bu kez 'AK Partili misiniz?' diye sordu. Aydın, "Ben apolitik olmayı tercih ediyorum. Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta..." diye yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sürecinde Kanal D’de Buket Aydın’ın konuğu olmuştu. Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, tepki çekmişti.