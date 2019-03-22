EDİRNE (AA) - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Eleştirel düşünce dersi üniversitede seçmeliydi. 15 Temmuz'dan sonra o dersi zorunlu yaptık. Zorunlu yaptık çünkü eğitimli insanlar bakıyorsunuz masum imam anlayışıyla hiç kimseyi sorgulamıyorlar. Halbuki bizim dinimizde de masum imam anlayışı yok. Herkes sorgulanabilir." dedi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında düzenlenen "Değişen Dünya ve Bilinçli Genç" konferansı, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın katılımıyla Edirne Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tarhan, konferansta yaptığı konuşmada, eleştirel düşüncenin eğitim sürecinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "eleştirel düşünce" dersini üniversitede zorunlu hale getirdiğini belirten Tarhan, "Eleştirel düşünce dersi üniversitede seçmeliydi. 15 Temmuz'dan sonra o dersi zorunlu yaptık. Zorunlu yaptık çünkü eğitimli insanlar bakıyorsunuz masum imam anlayışıyla hiç kimseyi sorgulamıyorlar. Halbuki bizim dinimizde de masum imam anlayışı yok. Herkes sorgulanabilir. Bir yerde eleştiri ve sorgulama yoksa kişiler hata yapmaya devam eder." diye konuştu.



- "Leyla ile Mecnun bugün yaşasaydı kliniğe yatırırdık"

Tarhan, konferansını zaman zaman hikayelerle de zenginleştirdi.

Leyla ile Mecnun'un bilinen aşk hikayesini de aktaran Tarhan, "Leyla ile Mecnun mecazi aşktan ilahi aşka gittiği söyleniyor. Eğer Leyla ile Mecnun bugün yaşasaydı biz onu kliniğe yatırırdık, iyi bir tedavi yapardık. Ne Leyla ne de Mecnun kalırdı, hiçbiri de ilahi aşka ulaşamazdı. Şu an patolojik aşkı tedavi altına alıyoruz." dedi.

Yapay zeka konusunda da değerlendirmelerde bulunan Tarhan, yapay zekanın günlük pratiğe girmesinin 2018'deki Davos toplantısında zihin kontrolü adı altında ele alındığını aktardı.

"Big data"ya hükmedenlerin zihinleri kontrol edebileceğini savunan Tarhan, "Bunun örneği olarak Amazon, Facebook, Twitter gibi özgün tasarım ve yaygın etkiyi yakalayan kişi dünyaya hükmedecek durumda. Birkaç tane süper bilgisayar bunu yapabilir. Bu özgün tasarımları yapmak için artık büyük sermayelere gerek yok." dedi.



Etkinlik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk'ün Tarhan'a hediye takdiminin ardından sona erdi.





Kaynak: AA