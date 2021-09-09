Eleştiri yağmuruna tutulan Berfu Yenenler'e, kocası Eser Yenenler'den tam destek: "Ahlak bekçiliğini bırakın ve..."

Türkiye'nin en güzel kızlarının bir araya geldiği Miss Turkey 2021 yarışmasında, dün 20 finalist birincilik için podyumda yürüdü. Yarışmanın sunuculuğunu eski Miss Turkey güzellerinden Berfu Yenenler ve eşi Eser Yenenler üstlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde eşine, "kendimi sana bıraktığımda çocuğumuz oluyor" gafı gelmesiyle eleştiri yağmuruna tutulan Berfu Yenenler'e, kocası Eser Yenenler'den tam destek geldi.

"AHLAK BEKÇİLİĞİNİ SAKİNCE YERE BIRAKIN..."

Eşi Berfu Yenenler'in dün gece yaptığı gaf sonrası eleştiri odağı olmasına daha fazla sessiz kalamayan Eser Yeneler, instagram hesabında karısına tam destek verdi. Sunum öncesi çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Yenenler, gönderisinin üzerine "Ahlak bekçiliğini sakince yere bırakın ve gülün" notunu ekleyerek, Berfu Yenenler'e destek oldu.

"BURASI ÖZGÜR BİR ÜLKE"

Kocasının paylaşımını alıntılayıp teşekkür eden Berfu Yenenler ise, dün akşamdan bir kare paylaşıp Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu ve söylediği cümleden dolayı kendini rahatsız hissetmediğini belirterek "Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üzerinde durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için hiç rahatsızlık hissetmiyorum.” açıklamasını yaparak kendini savundu.