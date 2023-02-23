Eleştirilerin odağında! Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'tan istifa açıklaması!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin büyük bir yıkıma neden olduğu illerden biri Hatay oldu. Binlerce binanın yıkıldığı, binlerce kişinin vefat ettiği şehirde Belediye Başkanı Lütfü Savaş eleştirilerin odağı haline geldi.

"BUNUN HESABI VERİLECEKSE HERKESİN VERMESİ LAZIM"

Savaş, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunumuyla ekrana gelen Nedir Ne Değildir programına Hatay'dan konuk oldu.

İstifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, "Bunun hesabı verilecekse herkesin vermesi lazım. Yaralarımızı sardıktan sonra ben her aşamayı anlatayım. Şehir o kadar zor durumda ki. Bırakıp kaçmak olmaz. İstifa etmesi gerekiyorsa 11 ilin belediye başkanı da istifa etsin. Ben istifa edeceksem 10 belediye başkanı da istifa etmeli" dedi.

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"ÖNCE ONLAR İSTİFA ETSİN"

Savaş sözlerinin devamında Büyükşehir Belediyesi olarak yapı ruhsatı vermediklerini sorumluluğun ilçe belediyelerinde olduğunu ifade ederek, "Suçlu aranıyorsa ruhsat denetimlerini odalardan alanlar ve sık sık imar affı yapanlar, önce onlar istifa etsin. Sonra ben de sorumluysam bende istifa ederim“ dedi.

İMAR AFFI VAAT ETMİŞLERDİ

Öte yandan CHP'nin 2018 yılında "Milletimiz İçin Geliyoruz" sloganıyla hazırlandığı seçimlerde "İmar Affı" vaadinde bulundu. CHP'nin 264 sayfalık seçim bildirgesinde ruhsatsız yapıların yasal statüye kavuşturulacağını belirtmişti.

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Seçim Bildirgesi'nde "İmar affı" bölümündeki vaatler şöyle sıralanmıştı:

2/B arazisinde binası olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz.

2981 Sayılı İmar Affı Kanunu'na göre Tapu Tahsis Belgesi'ni henüz almamış yurttaşlarımıza bir yıl içerisinde tapularını vereceğiz.

Ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturacağız.

Son beş yıl içerisinde mesken olarak kullanılan ve afet riski taşımayan tüm konutlara bir defaya mahsus olmak üzere imar affı getirecek, ruhsatsız binalara ruhsat vereceğiz

Bu yapılarda ikamet eden yurttaşlarımızın başta belediye hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerinden eksiksiz şekilde yararlanmasını sağlayacağız.