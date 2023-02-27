Elfar Arni Adalsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elfar Arni Adalsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elfar Arni Adalsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elfar Arni Adalsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elfar Arni Adalsteinsson 12 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Elfar Árni Aðalsteinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elfar Arni Adalsteinsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elfar Arni Adalsteinsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 14 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Elfar Arni Adalsteinsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Elfar Arni Adalsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elfar Arni Adalsteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elfar Arni Adalsteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elfar Arni Adalsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2015 yılında KA Akureyri

Elfar Arni Adalsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elfar Arni Adalsteinsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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