Elfar Freyr Helgason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elfar Freyr Helgason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elfar Freyr Helgason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elfar Freyr Helgason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elfar Freyr Helgason 27 Temmuz 1989 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elfar Freyr Helgason Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elfar Freyr Helgason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Elfar Freyr Helgason'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Elfar Freyr Helgason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elfar Freyr Helgason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elfar Freyr Helgason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elfar Freyr Helgason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2006 yılında Breidablik

14 Mart 2008 yılında Augnablik

16 Ekim 2008 yılında Breidablik

27 Temmuz 2011 yılında AEK Atina

24 Temmuz 2012 yılında Stabæk Fotball

1 Şubat 2013 yılında Randers

31 Temmuz 2013 yılında Breidablik

5 Ocak 2017 yılında AC Horsens

22 Temmuz 2017 yılında Breidablik

2 Şubat 2023 yılında Valur

Elfar Freyr Helgason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elfar Freyr Helgason şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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