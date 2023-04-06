Elfida Ne Demek? Elfida Sözleri Kime Aittir? Haluk Levent'in Elfida Şarkısının Hikâyesi

Elfida Osmanlıca bir kelime olarak bilinir. Elfida demek gözden çıkarmak, feda etmek anlamını taşımaktadır. Elfida küçük bir kız çocuğu için doktorlar ümit vermeyince söylenen bir kelimedir. Küçük kız çocuğunun hikâyesi dinleyenleri çok derinden etkilemiştir. Hüzünlü ve zorlu bir süreçten geçen, hayat mücadelesinde yenik düşen Buse Naz'a yazılan Elfida şarkısının hikâyesi şarkıyı dinlerken şarkının hikâyesini bilen ve bunu bilerek dinleyen dinleyicileri hüzne boğmuştur. Küçük kız çocuğu Buse Naz hiç unutulmayacaktır. Elfida ne demek? Elfida sözleri kime ait? Haluk Levent'in Elfida şarkısının hikâyesi.

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Elfida Hikâyesi

Bir küçük kız çocuğunun yaşamla olan mücadelesi Haluk Levent'i duygusal anlamda çok etkilemiştir. Beyza Nur adlı dört yaşındaki minik kız doğuştan Kelebek hastalığı adı verilen hastalıkla doğmuştur. Kelebek hastalığı romatizmalı bir hastalıktır. Genetik olarak da bireylerde ortaya çıkması mevcut görülebilir. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Kelebek hastalığı bir diğer adıyla lupus hastalığını bilinen küçük kızın bir tedavisi bulunmamaktadır. Vücudu dört yaşına kadar sürekli hastanelerde bu hastalıkla savaşmak zorunda kalmıştır. Elfida ne demek? Elfida sözleri kime aittir? Haluk Levent'in Elfida şarkısının hikayesi. Bir gün ünlü rock müzik sanatçısı Haluk Levent'le yolları kesişir ve Haluk Levent bu minik kız çocuğunu yalnız bırakmaz.

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Fakat Buse Naz'ın vücudu bu amansız hastalığa daha fazla dayanamaz, git gide günden güne erimeye başlar. Doktorlar artık tüm umudun bittiğini söylerler. Haluk Levent'in müzisyen arkadaşı doktorların bu sözlerinin ardından Elfida umudun tükenişi der.

Küçük kız daha fazla dayanamadığı için o küçücük vücudu daha fazla savaşamaz ve hayata gözlerini kapar. Haluk Levent bu duruma aşırı hüzünlenir ve küçük kız için Elfida şarkısını yazar. Elfida minik kız çocuğu Buse Naz'a ithafen yazılmıştır. Elfida ne demek? Elfida sözleri kime aittir? Haluk Levent'in Elfida şarkısının hikayesi. Elfida şarkı sözleri bizzat Haluk Levent'e Aittir. Elfida hep aklımda kalacaksın diyerek Buse Naz'ı asla unutmayacağını belirtmiştir.

Elfida Şarkı Sözleri

Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran

Bir alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran

Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi

Senden bana şimdi zamanı sızdıran

Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın

Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların

Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu

Yorulmuşsun, hakkını almış yılların

Elfida, bir belalı başımsın

Elfida, beni fark etme sakın

Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın

Elfida, hep aklımda kalacaksın

Elfida, sen eski bir şarkısın

Elfida, beni fark etme sakın

Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın

Elfida, hep aklımda kalacaksın

Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın

Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların

Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu

Yorulmuşsun, hakkını almış yılların

Elfida, bir belalı başımsın

Elfida, beni fark etme sakın

Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın

Elfida, hep aklımda kalacaksın

Elfida, sen eski bir şarkısın

Elfida, beni fark etme sakın

Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın

Elfida, hep aklımda kalacaksın