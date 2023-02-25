Elgun Bayramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elgun Bayramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elgun Bayramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elgun Bayramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elgun Bayramov 4 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elgun Bayramov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elgun Bayramov'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elgun Bayramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elgun Bayramov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ocak 2023 yılında Kapaz PFK
Elgun Bayramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elgun Bayramov şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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