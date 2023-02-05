Elhadji Pape Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elhadji Pape Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elhadji Pape Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elhadji Pape Diaw ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elhadji Pape Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elhadji Pape Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elhadji Pape Diaw

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elhadji Pape Diaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elhadji Pape Diaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elhadji Pape Diaw 31 Aralık 1994 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elhadji Pape Djibril Diaw şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elhadji Pape Diaw Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SGNSFC IYANE yapmaktadır. Elhadji Pape Diaw, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elhadji Pape Diaw'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elhadji Pape Diaw Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/djibrildiaw_/

Elhadji Pape Diawboyu ve yaşı kaç

Elhadji Pape Diaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elhadji Pape Diaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Elhadji Pape Diaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elhadji Pape Diaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında ASC Yeggo

1 Temmuz 2014 yılında Port Autonme

1 Temmuz 2015 yılında ASV Geel

9 Şubat 2016 yılında Korona Kielce

18 Ocak 2019 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2019 yılında SM Caen

30 Haziran 2020 yılında Angers SCO

22 Şubat 2021 yılında Zalgiris

28 Ocak 2022 yılında Rukh Lviv

21 Mart 2022 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2022 yılında Rukh Lviv

1 Temmuz 2022 yılında Stade Lavallois

30 Haziran 2023 yılında Rukh Lviv

Elhadji Pape Diaw kimdir

Elhadji Pape Diaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elhadji Pape Diaw şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Elhadji Pape Diaw Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Senegal U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elhadji Pape Diaw nereli

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