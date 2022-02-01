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Elhasıl ne demek, TDK'ya göre Elhasıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Elhasıl kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Elhasıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Elhasıl nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Elhasıl kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Elhasıl ne demek, TDK'ya göre Elhasıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elhasıl ne demek? Elhasıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elhasıl kelimesi. Peki elhasıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elhasıl nedir, elhasıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ELHASIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elhasıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Elhasıl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre elhasıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısacası

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