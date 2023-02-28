Elhusseini Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elhusseini Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elhusseini Samir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elhusseini Samir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elhusseini Samir 1 Ocak 1994 tarihinde Aswan şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da الحسينى سمير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elhusseini Samir Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elhusseini Samir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elhusseini Samir'nin Aswan SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elhusseini Samir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elhusseini Samir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elhusseini Samir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elhusseini Samir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aswan SC

1 Temmuz 2015 yılında A. Nag Hamadi

1 Şubat 2017 yılında El Nasr Tadeen

1 Temmuz 2018 yılında A. Nag Hamadi

23 Ocak 2019 yılında El Masry

15 Ağustos 2019 yılında Aswan SC

31 Ekim 2020 yılında El Masry

31 Ocak 2021 yılında Aswan SC

Elhusseini Samir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elhusseini Samir şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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