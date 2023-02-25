Eli Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eli Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eli Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eli Adams 12 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eli Adams Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cove Agency yapmaktadır. Eli Adams, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eli Adams'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eli Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eli Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eli Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eli Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2022 yılında Melbourne

Eli Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eli Adams şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

South West Queensland Thunder (-08/2019), Brisbane Roar (09/2019-12/2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.