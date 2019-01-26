Eli olmayan çocuğa robotel yaptılar

Kahramanmaraş'ta bir grup üniversite öğrencisi, doğuştan sol eli olmayan çocuk için "Robotel" tasarladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrenci kolu Educational Activities, elektrik-elektronik mühendisliği öğrencileri "Robotel Türkiye" projesine destek verdi. Robotel için vak'a ölçümü yapan öğrenciler, roboteli blender programı kullanılarak çizimini yaptı. 3D printer'da robotelin parçaları Kahramanmaraş Teknokent Kuluçka Merkezinde basıldı. Son olarak da 3D printer'da yazılan elin parçaları birleştirilerek çalışması sağlandı. Tamamlanan robotel, test aşamasında da geçtikten sonra engelli küçük Furkan'a teslim etti.

Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan robotel'in test aşamasında olduğunu ve geliştirileceğini söyleyen Kahramanmaraş Teknokent Genel Müdürü Mahit Güneş, "Elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencilerimiz, sanayideki projeci arkadaşlarımıza ön kuluçka merkezinden faydalandırmak için duyurularımızı yaptık. AR-GE proje pazarlarımız düzenleniyor ve dereceye giren projelerimizi biz burada ücretsiz ofis imkanı veriyoruz. Yapılan çalışma elektrik mühendisliği öğrencilerinin yaptığı bir çalışma. Robotel ile ilgili bir proje ve geliştirilebilir. Şuanda test aşamaları devam ediyor" diye konuştu.

Robotel'i Furkan için yaptıklarını ve ilk kez tasarladıklarını belirten Elektrik Elektronik 4'üncü sınıf öğrencisi Abdülkadir Aktekin ise, destek beklediklerini söyledi.

Aktekin, "Robotel Türkiye'nin projesine bizde destek vermek istedik. Furkan ile iletişime geçtikten sonra doğuştan elinin olmadığını öğrendik. Ona bir robotel yapmak istedik. El ölçülerini falan aldıktan sonra Furkan'ı çalışma alanımıza getirip ona makinemizde robotel basıp hazırladık. Süreç biraz uzun sürdü çünkü ilk defa yaptık. Projenin işlevi çok büyük, maliyeti çok düşük ve bunu diğer engelli vatandaşlarımıza yapabiliriz ve Türkiye çapına yayabiliriz. Bunun için hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz" dedi.

Robotel sayesinde günlük hayatında bütün işlerini daha rahat halledebileceğini söyleyen Furkan Eytemiş, "Benim doğuştan elim yok ve böyle bir işe başvuruldu. Projenin eli robotel ve bana bu eli taktılar. Günlük hayatımda bütün işlerimi halledebiliyorum. Bunu yapan abilerime ve ablalarıma teşekkür ediyorum. Benim gibi engeli olan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum çok kullanışlı. Şuan tamamlanmış gibi hissediyorum kendimi" diye konutu.

Kaynak: İHA