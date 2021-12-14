Eli Selek ne demek, TDK'ya göre Eli Selek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eli selek ne demek? Eli selek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eli selek kelimesi. Peki eli selek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eli selek nedir, eli selek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ELİ SELEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eli selek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eli selek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eli açık, cömert (kimse)

