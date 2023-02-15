Elia Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elia Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elia Berg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elia Berg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elia Berg 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elia Berg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elia Berg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elia Berg'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elia Berg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elia Berg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elia Berg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elia Berg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Mjällby U19

1 Temmuz 2022 yılında Mjällby AIF

2 Temmuz 2022 yılında Sölvesborg

30 Kasım 2022 yılında Mjällby AIF

Elia Berg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elia Berg şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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