Elia Rosalen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elia Rosalen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elia Rosalen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elia Rosalen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elia Rosalen 30 Ağu 2001 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Elia Tobia Rosalen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elia Rosalen Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elia Rosalen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Elia Rosalen'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 0 tarihinde bitmektedir.

Elia Rosalen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elia Rosalen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elia Rosalen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elia Rosalen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2020 yılında SC Brühl SG

Elia Rosalen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elia Rosalen şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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