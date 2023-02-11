Elian Avalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Avalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elian Avalos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elian Avalos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elian Avalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Avalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elian Avalos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elian Avalos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elian Avalos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elian Avalos 9 Temmuz 2002 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elián Simón Ávalos García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elian Avalos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Real Player yapmaktadır. Elian Avalos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elian Avalos'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Elian Avalosboyu ve yaşı kaç

Elian Avalos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elian Avalos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Elian Avalos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elian Avalos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

Elian Avalos kimdir

Elian Avalos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elian Avalos şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elian Avalos nereli

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