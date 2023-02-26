Elian Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Elian Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elian Carabali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.