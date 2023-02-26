Elian Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elian Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elian Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elian Carabali 11 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Elian Carlos Carabalí Bernardo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elian Carabali Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CUATROLINEAS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elian Carabali'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elian Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elian Carabali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında LDU Quito B
1 Nisan 2019 yılında Quevedo
30 Haziran 2019 yılında LDU Quito B
1 Ağustos 2020 yılında CD La Union
1 Ekim 2020 yılında Chacaritas FC
1 Mart 2021 yılında Emanuel SC
1 Mart 2022 yılında Cuniburo FC
10 Ocak 2023 yılında Libertad FC
Elian Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elian Carabali şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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