Elian Demirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Demirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elian Demirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elian Demirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elian Demirovic 1 Haziran 2000 tarihinde Šempeter pri Gorici şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Elian Demirović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elian Demirovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elian Demirovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elian Demirovic'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elian Demirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elian Demirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elian Demirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elian Demirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Inter U19

30 Ağu 2019 yılında Chievo U19

30 Haziran 2020 yılında Inter U19

18 Eylül 2020 yılında Fermana

2 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2022 yılında NK Orijent 1919

1 Temmuz 2022 yılında ND Primorje

Elian Demirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elian Demirovic şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elian Demirovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ND Gorica (-2012), ND BIlje (2014-2016)

Slovenya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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