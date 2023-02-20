Elian Haddock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Haddock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Elian Haddock kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elian Haddock ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.