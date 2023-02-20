Elian Haddock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Haddock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elian Haddock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elian Haddock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elian Haddock {dogum-tarihi} tarihinde Whitefish Bay, Wisconsin şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elian Haddock Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Elian Haddock'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elian Haddock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elian Haddock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında New York RB
Elian Haddock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elian Haddock şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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