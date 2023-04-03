Elian Tus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elian Tus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elian Tus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elian Tus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elian Tus 15 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elian Tus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elian Tus'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elian Tus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elian Tus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elian Tus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elian Tus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2022 yılında CA Sarmiento II

31 Aralık 2023 yılında Santamarina II

Elian Tus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elian Tus şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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