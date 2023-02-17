Elias Achouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Achouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Achouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Achouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Achouri 10 Şubat 1999 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Elias Achouri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Achouri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Elias Achouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Achouri'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Elias Achouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Achouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Achouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Achouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2018 yılında Guimarães A23

1 Temmuz 2019 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2020 yılında Estoril A23

1 Temmuz 2021 yılında Estoril Praia

26 Ağu 2021 yılında Trofense

30 Haziran 2022 yılında Estoril Praia

31 Ağu 2022 yılında Viborg FF

Elias Achouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Achouri şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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