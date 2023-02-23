Elias Aijala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Aijala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Aijala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Aijala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Aijala 24 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Aijala Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VM Clubmentor yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Aijala'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Elias Aijala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Aijala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Aijala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Aijala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Honka II

1 Ocak 2022 yılında FC Honka

Elias Aijala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Aijala şuan FC Honka takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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