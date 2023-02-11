Elias Alderete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Alderete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Alderete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Alderete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Alderete 30 Temmuz 1995 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elias Patricio Alderete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Alderete Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Elias Alderete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Elias Alderete'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Alderete Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Alderete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Alderete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Alderete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2015 yılında Chacarita II

1 Ocak 2017 yılında Chacarita Jrs

28 Ocak 2020 yılında Arema FC

26 Ekim 2020 yılında Chacarita Jrs

29 Ocak 2021 yılında Aurora

31 Aralık 2021 yılında Chacarita Jrs

24 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2022 yılında Chacarita Jrs

Elias Alderete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Alderete şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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