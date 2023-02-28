Elias Alfonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Alfonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Alfonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Alfonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Alfonso 25 Eylül 1999 tarihinde Fernando de la Mora şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Elías Ezequiel Alfonso Aranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Alfonso Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Alfonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Alfonso'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elias Alfonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Alfonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Alfonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Alfonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Libertad

1 Temmuz 2019 yılında River Plate

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Elias Alfonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Alfonso şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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