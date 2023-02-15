Elias Barsoum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Barsoum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Barsoum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Barsoum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Barsoum 19 Temmuz 2002 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Barsoum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS yapmaktadır. Elias Barsoum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Barsoum'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Elias Barsoum Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Barsoum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Barsoum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Barsoum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Djurgården U19

18 Şubat 2022 yılında Örebro SK

Elias Barsoum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Barsoum şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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