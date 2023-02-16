Elias Bordner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Bordner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Bordner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Bordner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Bordner 18 Şubat 2002 tarihinde Weilburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Elias Jona Bördner şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Bordner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Bordner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Bordner'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elias Bordner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elias_boerdner/

Elias Bordner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Bordner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elias Bordner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Bordner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SV Wehen Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Wieseck Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2019 yılında Frankfurt U19

18 Şubat 2021 yılında E. Frankfurt

6 Temmuz 2021 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2022 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

Elias Bordner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Bordner şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TUS Haintchen (2008-2012), SV Wolfenhausen (2012-2013), SV Wehen Wiesbaden (2013-2016), TSG Wieseck (2016-2017), Eintracht Frankfurt (2017-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.