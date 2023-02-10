Elias Britez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Britez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Britez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Britez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Britez 11 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Britez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Britez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Britez'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Elias Britez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Britez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Britez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Britez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Aldosivi II

1 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Elias Britez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Britez şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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