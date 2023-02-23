Elias Collin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Collin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Collin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Collin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Collin 12 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Collin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VM Clubmentor yapmaktadır. Elias Collin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Collin'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Collin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Collin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Collin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Collin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Käpylän

7 Ocak 2022 yılında FC Haka

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Elias Collin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Collin şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Elias Collin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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