Elias Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Contreras 7 Mart 1997 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Contreras Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Contreras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Contreras'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Elias Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2020 yılında Indep'te II

7 Ekim 2020 yılında CA Temperley

31 Aralık 2021 yılında Indep'te II

25 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

31 Aralık 2022 yılında Indep'te II

1 Şubat 2023 yılında Estudiantes BA

Elias Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Contreras şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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