Elias Gartig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Gartig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Gartig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Gartig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Gartig 22 Ekim 2002 tarihinde Nykøbing Falster şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Gartig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Gartig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Gartig'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elias Gartig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Gartig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Gartig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Gartig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bröndby IF Alty

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF U17

1 Ocak 2019 yılında Bröndby IF U19

1 Ağu 2020 yılında BK Frem

17 Temmuz 2021 yılında Nyköbing FC

Elias Gartig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Gartig şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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