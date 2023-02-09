Elias Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Gomez 9 Haziran 1994 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elías José Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Gomez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Elias Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Gomez'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Elias Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elias Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ros. Central II

2 Şubat 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2017 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2017 yılında Rosario Central

1 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2019 yılında Rosario Central

4 Ocak 2020 yılında Argentinos Jrs.

27 Ocak 2022 yılında River Plate

Elias Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Gomez şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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