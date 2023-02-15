Elias Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Hagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elias Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elias Hagen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elias Hagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Hagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Hagen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Hagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Hagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Hagen 20 Ocak 2000 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elias Kristoffersen Hagen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Hagen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Elias Hagen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Hagen'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Elias Hagenboyu ve yaşı kaç

Elias Hagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Hagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Elias Hagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Hagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2018 yılında Grorud IL

31 Ağu 2020 yılında Bodø/Glimt

1 Şubat 2023 yılında IFK Göteborg

Elias Hagen kimdir

Elias Hagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Hagen şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Veitvet, Kjelsås Fotball

Elias Hagen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elias Hagen nereli

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