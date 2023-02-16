Elias Huth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Huth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elias Huth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elias Huth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elias Huth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Huth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Huth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Huth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Huth 10 Şubat 1997 tarihinde Karlstein am Main şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Elias Paul Huth şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Huth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG360 yapmaktadır. Elias Huth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Huth'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elias Huth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elias.huth/

Elias Huthboyu ve yaşı kaç

Elias Huth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Huth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Elias Huth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Huth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FSV Frankf. U19

1 Temmuz 2015 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2016 yılında Hannover 96 II

1 Ocak 2017 yılında Hannover

1 Temmuz 2017 yılında Rot-Weiß Erfurt

30 Haziran 2018 yılında Hannover

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2019 yılında FSV Zwickau

5 Temmuz 2020 yılında 1.FC K'lautern

21 Ocak 2022 yılında Hallescher FC

30 Haziran 2022 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Elias Huth kimdir

Elias Huth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Huth şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Germania Großwelzheim, Kickers Offenbach, Bayern Alzenau, Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt (-2015), Hannover 96 (2015-2016)

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Elias Huth nereli

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