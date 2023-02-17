Elias Jandrisevits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Jandrisevits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Jandrisevits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Jandrisevits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Jandrisevits 1 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Jandrisevits Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elias Jandrisevits, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Jandrisevits'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Jandrisevits Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elias.jand/?hl=de

Elias Jandrisevits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Jandrisevits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elias Jandrisevits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Jandrisevits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U16

6 Eylül 2018 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2019 yılında Burgenland U18

1 Ağu 2020 yılında Oberwart

9 Ocak 2021 yılında Grazer AK 1902

1 Temmuz 2021 yılında Oberwart

30 Haziran 2022 yılında Grazer AK 1902

Elias Jandrisevits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Jandrisevits şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Güssing (07/2010-), SK Sturm Graz, AKA Burgenland

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.