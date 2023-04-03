Elias Kratzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Kratzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Kratzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Kratzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Kratzer 8 Ocak 2000 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya,Fas uyrukludur.Gerçek adı da إلياس كراتزير şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Kratzer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Elias Kratzer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Kratzer'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Kratzer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elikratzer/

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Elias Kratzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Kratzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Elias Kratzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Kratzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2019 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2021 yılında Greuther Fürth

1 Ocak 2022 yılında Gr. Fürth II

Elias Kratzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Kratzer şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Bayern München (-2017), SpVgg Greuther Fürth (01/2018-2019)

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