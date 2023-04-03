Elias Langner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Langner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Elias Langner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elias Langner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.