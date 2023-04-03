Elias Lenz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Lenz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Lenz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elias Lenz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elias Lenz 1 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elias Lenz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Elias Lenz, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Lenz'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Elias Lenz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elias Lenz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Elias Lenz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elias Lenz şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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