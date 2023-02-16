Elias Loder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Loder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Loder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Loder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Loder 25 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Loder Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIDES Sports yapmaktadır. Elias Loder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Elias Loder'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Loder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Loder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elias Loder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Loder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Erzgeb. Aue U17

1 Temmuz 2017 yılında Erzgeb. Aue U19

1 Temmuz 2018 yılında Aue

1 Temmuz 2019 yılında G. Halberstadt

28 Ağu 2021 yılında Hallescher FC

Elias Loder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Loder şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Magdeburg (-2015), FC Erzgebirge Aue (2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.