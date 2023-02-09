Elias Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Lopez 8 Temmuz 2000 tarihinde Villa Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elías Sebastián López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Lopez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Elias Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate II futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate II takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Elias Lopez'nin CA River Plate II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elias Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında River Plate II

16 Şubat 2021 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2022 yılında River Plate II

Elias Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Lopez şuan CA River Plate II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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