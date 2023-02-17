Elias Lorenz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Lorenz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Lorenz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Lorenz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Lorenz 27 Mart 2006 tarihinde Zams şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Lorenz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Elias Lorenz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Lorenz'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elias Lorenz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Lorenz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Lorenz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Lorenz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2014 yılında W. Innsbruck J.

31 Temmuz 2019 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U15

1 Ocak 2021 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz II

Elias Lorenz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Lorenz şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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